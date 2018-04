Styremedlem Jan Idar Haugen (i midten ) i Rogaland Bondelag ser skjær i sjøen, men har likevel håp om ein avtale i jordbruksforhandlingane trass i at kravet i år vil ha langt fleire millionar over statsbudsjettet og lite i auka pris. Her aksjonerte bønder i Skjold etter at brotet med staten var eit faktum i fjor. Arkivfoto: Jon Edvardsen