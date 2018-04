Stafett i løpet Over Fikse i 2017. Turid Rønnevik og Åsmund Ohm Børretzen sprang for Vindafjord kommune, utan å nå heilt opp i samandraget. Arkivfoto

Grannarmarsj og stafett

I fjor gjekk løpet Over Fikse av stabelen for første gong, og komande tysdag er det klart for runde to. Nesten dobbelt så mange lag har meldt seg på i stafetten, med 21 lag så langt.