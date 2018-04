Bilete 2 av 2 - Dagleg leiar Per Martin Kjellesvik meiner Halvfjordingen AS var liv laga med litt meir velvilje frå banken. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Bilete 1 av 2 - Reisande som tek turen til Halvfjordingen AS blir møtt med stengde dører etter at selskapet slo seg sjølv konkurs. Foto: Jan Martin Grindheim

Halvfjordingen AS konkurs

Trass i at tal frå fjoråret viste overskot valde Etne Sparebank å seia opp låneavtalen med Halvfjordingen AS og sperra driftskontoen. Det førte til stengde dører og ei uviss framtid for campingplassen og kafeen på Rullestad.