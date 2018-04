Bilete 2 av 2 - Frå Ølen-sida. Mange venta på å koma over Fikse og enkelte måtte stå godt over ein time i kø. Foto: Torstein Nymoen

Bilete 1 av 2 - Tett snøvêr skapte glatte vegar torsdag morgon. Her på Fikse stod trafikken bom fast etter at ein tankbil køyrte seg fast. Foto Jon Edvardsen

Vegen er opna

5. april 2018





Rundt kl 09.00 blei E134 over Fiske opna igjen etter å ha vore stengt i godt over éin time. Ein tankbil hadde køyrt seg fast og sperra begge felt på stamvegen mellom Ølen og Etne, meldte Sør-Vest politidistrikt like over kl. 08.00. Det snør kraftig i distriktet og ei rekkje stader er det svært glatt vegbane. Strøbil og bergingsbil blei rekvirert til Fikse. Trafikkaoset starta rundt kl 07.45 og i løpet av ein dryg time oppstod det lange køar på begge sider av Fikse. Ein bilist opplyser at det var dårleg brøyta på den eine sida av vegbanen. Politiet rykte også ut til staden for å dirigera trafikken.