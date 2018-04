Mister store mengder smolt

3. april 2018 kl. 11:32 av av Arne Frøkedal





Det er nettstaden iLaks som melder om at oppdrettsgiganten har problem ved det relativt nye setjefiskanlegget heilt aust i Etne kommune.

Kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland, stadfester overfor nettstaden stor dødlegheit før og under påsken, men kan ikkje seia noko om mengde eller talet på fisk som er tapt.

— Me er ikkje oppe i 500 tonn, men det er desverre unormalt store mengder fisk, seier han.

Selskapet jobbar med Mattilsynet, leverandørar og eigne RAS-ekspertar for å finna ut kva som har hendt. Det kan både dreia seg om teknologisk svikt, fysiske løysingar, vassinntak eller forureining.

Også for eitt år sidan varsla Marin Harvest om vanskar og dødlegheit ved anlegget i Fjæra. Då var det yngel på 0,38 gram som var smitta av bakterien Yersinia ruckeri.

— Det stemmer at me hadde ei hending ei tid tilbake. Det var langt mindre fisk som gjekk tapt. Me ser ingen samanheng mellom dei to hendingane førebels. Me gjennomgår alle slike saker me har hatt for å sjå om det er samanhengar, seier Hjetland til iLaks.