Skadd på Haukelifjell

1. april 2018 kl. 17:39





Det er Haugesunds Avis som kan opplysa at den skadde kvinna som påskeaftan blei sendt til Haukeland sjukehus med luftambulanse, er frå Vindafjord. Dette på bakgrunn av at kvinna sin familie har kontakta media for å gi opplysningar om at den skadde etter forholda har det bra.

Det var påskeaftan ho blei skadd då vaieren i T-trekket på Haukelifjell skisenter fall ned, og som følgje av dette fekk ho eit brot i ryggen. Ho er framleis på Haukeland og skal 1. påskedag opererast. Tilstanden er framleis alvorleg for fembarnsmora.

Personen som kontakta Haugesunds Avis kan opplysa at dei har opplevd stor pågang frå folk som lurer på korleis det går med kvinna. Dei har blitt kontakta av personar frå både fjern og nær med spørsmål om tilstanden og dei håpar no å kunne gi opplysningar og svar til alle som måtte vera urolege.