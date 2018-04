Bilete 1 av 4 - Terje Helgevold (65) frå Sandeid starta opp med bruk av tankbil til møkkaspreiing og jobbar i dag for Vikedal Mur og Anlegg AS. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Tankbilen overtar spreiinga

I staden for å køyra mange små turar med gjødselvogna for å spreia gjødsla har bonde Vidar Mokleiv frå Ølensvåg leigd inn tankbil. Vikedal Mur & Anlegg AS er omreisande i møkk og gjer jobben på rekordtid.