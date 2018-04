Bravnnvesenet ber folk vere særs varsamme med bruk av open ild. Dei måtte sløkje to grass- og lyngbrannar på ein time i Skånevik laurdag. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

To brannar på ein time

14. april 2018 kl. 13:28 av av Torstein Tysvær Nymoen





Det varmt, tørt, og i tillegg er det vind i store delar av Grannar-distriktet laurdag. Brannvesenet åtvarar difor sterkt mot bruk av open eld ute no.

— I alle fall ikkje utan å ha tilstrekkelig sløkjeutstyr i nærleiken, seier utrykkingsleiar Jacob Bull-Tornøe ved Skånevik brannstasjon.

Svidde av eitt mål

Laurdag leia han to aksjoner på ein time i Skånevik. Først var det meld om ein bråtebrann som kom ut av kontroll ved Åsheim, like før klokka 12. Her vart det svidd av om lag eit mål busk og kratt i bratt terreng før brannvesenet fekk sløkt.

Me såg at det ikkje kom til å gå bra og sløkte difor flammene før situasjonen eskalerte. Jacob Bull-Tornøe, utrykkingsleiar

Hadde ikkje kontroll

På veg tilbake til stasjonen frå den første aksjonen, fekk dei auge på ein annan bråtebrann kor den ansvarlege var i ferd med å miste kontrollen på flammene.

— Me såg at det ikkje kom til å gå bra og sløkte difor flammene før situasjonen eskalerte, fortel Bull-Tornøe.

Under aksjonen laurdag var det kalla ut brannmannskap frå både Skånevik og Etne brannstasjon, men kollegaene frå Etne vart snudd då dei var kome til Håland, då mannskapa i Skånevik såg at dei hadde kontroll på situasjonen.