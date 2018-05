Brann i Etne og Vikedal

Frykta at brann skulle spreie seg i Vikedal, deretter brann i Etne.

27. mai 2018 kl. 17:15





Brannvesenet fekk raskt kontroll over ein gras- og lyngbrann i Vikedal i dag. Naudetatane rykte ut rundt klokka 15.00, og eit kvarter seinare melde brannvesenet om at dei hadde brannen under kontroll, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Deretter gjenstod ettersløkking, og ifølgje politiet var det fare for at brannen kunne spreie seg opp til Vikedal skule. Brannen var mellom Røde Kors-bygningen på Søndenå og mot skulen. Brannvesenet både i Etne, Ølen og Sandeid rykte ut. Det er bålforbod både i Etne og Vindafjord på grunn av knusktørt terreng.

Politiet opplyser at brannårsaka ikkje er kjend.

Knappe to timar etterpå rykte brannvesenet i Etne ut til ein brann i området Børkjenesvegen. Det brann i gras og lyng, og den var ikkje langt unna hus før brannvesenet fekk kontroll over brannen.