Brannutrykking i Skånevik

31. mai 2018 kl. 20:44





Ei melding om røykutvikling i nærleiken av Sandvikvegen ved Skånevik, resulterte torsdag kveld til at naudetatane rykte ut. Like etter kunne Sør-Vest politidistrikt opplysa at røyken truleg stamma frå traktorkøyring på ein grusveg.