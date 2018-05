Lars Kjetil Flesland og sonen Lars Jørund synest det er kjekt at klimastasjonen i hagen deira er med på å setje Etne på kartet. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Etne leiar kampen om varmerekorden

Ved 16-tida onsdag låg Etne an til å få det som kan bli ny norsk temperatur-rekord for mai.

30. mai 2018 kl. 16:51 av av Torstein Tysvær Nymoen





— Den siste målinga vi har fått inn frå Etne er 32,4 gradar, opplyser Ingmar Vikane ved Vêrvarslinga for Vestlandet i Bergen onsdag ettermiddag.

Ikkje full oversikt

Han presiserer at han ikkje har oversikt over alle målingar enno, men at det var den høgste målinga han hadde høyrt om fram til då.

— Først ved 20-tida i kveld har vi ein presis oversikt over korleis dette har gått, men det er i alle fall ny rekord for Etne, slår han fast.

Den gamle Etne-rekorden var frå sist søndag. Også då var bygda varmast i Noreg med 31,4 gradar.

Gammel rekord slått

Den gamle varmerekorden i Noreg i mai er på 31,8 grader. Den er frå Nedre Eggedal i Buskerud 27. mai i fjor.

— Det er artig å vere med på setje Etne på kartet på denne måten, seier Lars Kjetil Flesland, stasjonsvert for målaren som står i hagen hans på garden Kaland i Etne.

Les meir om tropevarmen i papiravisa i morgon.