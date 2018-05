Bilete 1 av 3 - Kjell Ove Leite (t.v) har vore med i styret for Kystkulturdagane i Sandeid i elleve år. No har han trekt seg ut, men vil framleis vera med i kulissane for arrangementet. Det er Terje Miljeteig (midten) og Emil Tysnes Andersen svært glade for. Foto: Grethe Hopland Ravn