Bilete 1 av 4 - Starta innsamlingsaksjon. Matilde Hustveit (19) har eit spesielt ønske til bursdagen sin dette året. Ho brenn sterkt for at barna ho møtte på ein skuletur til Korosten skal ha tilgang til skrivesaker og anna nyttig utstyr til si utdanning. Her sit ho med skrivesaker gitt av barnehagen i Skjold. Foto: Sirianne Vikestad