Herjar i 5. divisjon

4. mai 2018 kl. 21:24





Etne jakta sin fjerde strake siger i kveldens bortekamp mot Rubbestadnes, men dei måtte kjempa hardt for å klare det. Det stod 2-2 til pause, etter at forsvararen Eirik Øverland netta to gonger for bortelaget. Etne fekk sigersmålet sitt fire minuttar før full tid, og det var innbyttar Jørgen Rullestad som sette inn den viktige skåringa. 2-3 siger på Rubbestadneset fører Etne opp på toppen av tabellen, med full pott på fire kampar.

På Frakkagjerd møtte Vats 94/Skjoldar heimelaget Stegaberg. Stegaberg hadde ikkje poeng før denne kampen, og bortelaget sytte for at det også er status etter kveldens kamp. 2-5 vart resultatet, etter at det stod 1-1 til pause. Måla til Vats 94/Skjoldar vart sett inn av Kristian Langeland(2), Johannes Urdal, Mads Isaksen og Morten Frøland.

Etter fire omgangar er tabellen hyggjeleg lesing for fotballfolket i Grannar-bygdene. Etne toppar med tolv poeng, deretter kjem Ølen med ni. Med kveldens siger pustar Vats 94/Skjoldar desse i nakken på ein tredjeplass med sju poeng.

Les meir om kampane i måndagens papiravis.