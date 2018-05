Tidlegare kreftsjuke Magnus Øglænd (16) frå Ølen håpar mange vil stilla til start under marsjen til inntekt for kreftforsking i Etne. Forto: Irene Mæland Haraldsen

Magnus i front

For to år sidan vart han råka av lymfekreft. I dag er 16 år gamle Magnus Øglænd kreftfri og glad for å bli med på laget når eldsjeler i Etne inviterer til marsj for kreftforsking.