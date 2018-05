Prosjektleiar Asbjørn Opedal varslar trafikkdirigering og nattearbeid i samband med at det skal leggast eit røyr under E134 i Ølensvåg. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Nattarbeid på E134

31. mai 2018 kl. 11:30 av av Jon Edvardsen





Arbeidet er ein del av sykkelstien mellom Ølen og Ølensvåg i regi av Risa AS. Ei lita elv går under E134 og ei steinsett veit under vegen skal skiftast ut. Det betyr graving på tvers av vegen når nytt røyr skal på plass.

— Jobben må skje om natta for å unngå at det dannar seg lange køar slik det vil på dagtid. Det blir trafikkdirigering med eitt køyrefelt, opplyser Asbjørn Opedal, prosjektleiar i Statens vegvesen.

Arbeidet er rett vest for Berge Sag og Trelast, før bakketoppen.

— Vi har sagt at det skal vere to køyrefelt under arbeidet med gang- og sykkelstien, men det er ikkje til å unngå at vi må stenge eitt felt i slike tilfelle, seier han.

Første av fleire

Arbeidstilsynet har godkjent arbeidet, og både kommunelegen og politiet er informert om arbeidet som vil skape ein del lyd og sjau i området.

— Asfalteringa er bestilt til klokka tre i natt og det blir arbeid i eitt døgn framover, opplyser Opedal.

Han seier det er fleire operasjonar framover der det blir nødvendig å stenge den eine køyrebana over ein kort periode og utføre arbeid om natta for å skåne trafikken.