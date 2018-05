Håvard Nordtveit er klar for gruppespel i meisterligaen for andre gong i karrieren. ARKIVFOTO

Nordtveit til meisterligaen

Sist haust sto Liverpool i vegen for Håvard Nordtveits sin draum om å spele i meisterligaen for andre gong. Men no er han og Hoffenheim klare for det gode selskap.