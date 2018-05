Tapte strid om vatn

Fakta / Rullestad-saka

Marine Harvest Norway AS opna i 2016 sitt nye settefiskanlegg i Fjæra.

Opphavleg hadde Marine Harvest konsesjon til å ut vatn nedanfor Håfoss, kor SKL har konsesjon for å byggje kraftverk. Då desse planane er lagt på is fekk Marine Harvest konsesjon for etablering av terskel og vassuttak i Rullestadvatnet.

Då det ikkje kom til semje mellom Marine Harvest og eigarar av fallrettar i Fjæraelva om erstatning, fremja oppdrettsgiganten krav om ekspropriasjon, kor krav om erstatning skulle avgjerast ved rettsleg skjønn.

Desse var saksøkt: Per Rullestad, Tollef Rullestad, Hege Rullestad Wathne, Peder Rullestad, Martin Johan Rullestad, Ole Johs Rullestad, Astrid Severine Rullestad, Edit Sigvor Løyning og Tollef J. Rullestad.

Grunneigarane har ein frist på ein månad for å krevje eventuelt overskjønn i saka.