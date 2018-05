Ti bøter på Knapphus

28. mai 2018 kl. 16:56





UP gjennomførte tidleg måndag ettermiddag ein fartskontroll på E134 ved Knapphus. Det resulterte i åtte førelegg for brot på fartsgrensa på 60 km/t. Høgaste fart blei målt til 78 km/t. Ytterlegare to sjåførar fekk bot for mobilbruk