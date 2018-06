Jubla for cupen

Bilete 2 av 15 - Lone Evjen Kallevik frå Skjoldar prøver å five seg laus frå Etnespelarane. Foto: Torstein Tysvær Nymoen

Bilete 4 av 15 - Etne cup består av mange frivillige. Dommar Ida Åsbø Prestegård (15) dømte over ti kampar i helga. Foto: Torstein Tysvær Nymoen

Bilete 7 av 15 - 1.600 personar skulle bli mata av dei 400 frivillige i matsalen. Ryktet fortel at over 15 kilo tacokrydder vart brukt i laurdagens tacomiddag. Foto: Torstein Tysvær Nymoen

Bilete 8 av 15 - I kiosken vart det selt blant anna popcorn og anna smågodt som spelarane brukte støtt. På biletet ser vi Oda Vikse Nielsen, Emelin Hausken, Silje Krossli og Malin Trengereid frå Torvastad som snopa for kvelden. Bak disken har vi Maren Lundal. Foto: Torstein Tysvær Nymoen

Bilete 9 av 15 - Det var mykje energi på bana då Theodor Saxov (8) scora for Etne G9 i sin kamp mot Odda. Foto: Torstein Tysvær Nymoen

Bilete 11 av 15 - Nokre er fødd inn i rolla som frivillig - her er far Jarle Gjerde saman med Silja og Erlend Bjørkedal-Gjerde på 9 månadar. Dei sit på kontoret og har ansvar for rigg og rydd. Foto: Torstein Tysvær Nymoen