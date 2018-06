Bilete 1 av 2 - Anne Lise Frøkedal er klar med si andre soloplate, som kjem på marknaden 31. august. How we made it, er namnet på albumet som ifølgje Frøkedal sjølv er relativt humørsjuk. Pressefoto: Julia Nagelstad

Omfattande konsertprogram

Musikar Anne Lise Frøkedal (36) ønskte seg meir driv og intensitet på andreplata: How we made it, enn ho spanderte på Hold on dreamer i 2016. I slutten av august slepp ho albumet, og legg ut på omfattande turné.