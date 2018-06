Gruppeleiar Per Fatland (H) fekk ikkje støtte av sine eigne i kampen mot å gi kommunal garanti til Vindafjord Tomteselskap. Modolf Haraldeid i midten forklarte på talarstolen kvifor han skilte lag med gruppeleiaren og stemte for garanti. Arne Matre til ventsre gjorde det same. Foto: Jon Edvardsen