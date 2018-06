Skjenkjekontrollen sin rapport etter Kystkulturdagane i Sandeid viser at det er grunn til å avvikle ordninga med at unge under 18 år kjem inn på arrangementet der det blir servert alkohol, meiner Åsmund Børretzen, saksbehandlar for alkolholsaker i Vindafjord kommune: Foto: Jon Edvardsen