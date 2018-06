Bilete 1 av 2 - Klare for Vågen sin store dag. Frode Berge (t.v.), Monica Berge Fjæra, Jorunn Halsnes og Bjarte Berge er fire av seks i arrangørkomiteen for vågendagen. Laurdag brakar det laus for femtande gong, og dei ser fram til å fylla området med mykje folk. Foto: Grethe Hopland Ravn