Bilete 2 av 2 - Fornøgd gjeng etter konsert med The Waterboys. Frå venstre Tor Helge Dueland, Alf Harry Andersen og Roger Hansen.

Bilete 1 av 2 - Mike Scott og resten av The Waterboys samla publikum i Vikedal.

Fengde publikum

Publikum møtte opp for å høyre The Waterboys i Vikedal fredag kveld. Mange let seg imponere.