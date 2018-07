Bilete 1 av 2 - Nestleiar Marte Bull-Njaa (t.h.) og resten av Skakke-styret varslar at dei vil starte førebuingane til å melde oppbod for Skakke SA om det ikkje ligg ei økonomisk løysing på bordet ved utgangen av september. Her saman med Kari Aakra som er vald som ein av to kommunale representantar i styret. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN