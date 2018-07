Bilete 1 av 2 - Rankene i framgrunnen, og all behandling av matavfall og biologisk avfall skal under tak med fire vegger, og alt skal ha fast dekke, har Miljødirektoratet stadfesta i den nye konsesjonen for anlegget til Toraneset Miljøpark ved Ålfjorden i Skjold. Selskapet nådde ikkje fram med klaga. Foto: HIM AS