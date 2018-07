Tok tre fartssyndarar

30. juli 2018 kl. 14:50





UP var måndag føremiddag på post i Sandeid og gjennomførte ein fartskontroll med laser. Resultatet var tre forenkla førelegg. Høgaste fart i 70-tona var 76 km/t. Like før hadde UP ein promillekontroll i same område. 61 blei sjekka — ingen reaksjonar, melder Sør-Vest politidistrikt.