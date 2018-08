25 bøter i Skjold

Heile 25 forenkla førelegg blei skrive ut då UP gjennomførte ein kontroll på E134 i Isvik søndag kveld. 23 sjåførar fekk fartsbot i 60-sona. Høgaste fart blei målt til 82 km/t. I tillegg fekk to forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon, melder Sør-Vest politidistrikt.