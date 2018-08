Brann i fjøs med dyr

1. august 2018 kl. 16:12 av av Arne Frøkedal





Brannalarmen gjekk i Etne like før kl. 16.00. Det brenn i eit fjøs på Kvamsvegen ved Stordalsvatnet. Politiet melder at bygningen er overtent og at det er kyr inne i bygninga. Det er også fare for at brannen kan spreia seg. Brannmannskapet er kome til staden.

— Det skal ikkje vera folk inne i bygge, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Vitne på staden melder om at bygningen står i fyll fyr og stor røykutvikling. Politi og fem brannbilar er kome til staden for å delta i sløkkinga. Det deltar brannmannskap frå både Etne, Skånevk og Ølen i nabokommunen Vindafjord. Også bønder i området hjelper i sløkkinga ved å ha med seg vatn.

Saka blir oppdatert.