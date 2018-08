Berge Sag byrja å markere planlagde tomter for fleire år sidan. Lagmannsretten har slått fast at selskapet ikkje har rett til å byggje ut feltet. Berge Sag anka, men Høgsterett sitt ankeutval har no forkasta anken. Dermed står grunneigarane no fritt til å velje kven som skal få byggje ut i det ferdig regulerte hyttefeltet med 26 tomter. ARKIVFOTO: ARNE FRØKEDAL