Fleire fartsbøter

Utrykkingspolitiet har gjennomført ein promille- og fartskontroll langs E134 i Øvre Vats torsdag kveld. Ingen av dei 86 sjåførane som blei sjekka for promille, fekk utslag. Verre var det med farten. UP skreiv ut sju forenkla førelag for brot på fartsgrensa. Høgaste fart var 76 km/t i 60-sona, melder Sør-Vest politidistrikt.