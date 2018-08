Front mot front

4. august 2018 kl. 21:13 av av Grethe Hopland Ravn





Politiet i Sør-Vest melder rett før klokka 21.00 laurdags kveld om ei bilulukke på ølensida av Fikse. Det er to bilar som er involvert i ein frontkollisjon, og fire personar.

Politiet melder om at to personar er uskadde og at to personar tilsynelatande har fått lettare skader. Dei blir tatt med i ambulanse for sjekk.