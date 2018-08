Ingen reaksjonar

To kontrollar i Vindafjord.

20. august 2018 kl. 16:32





Politiet gjennomførte måndag to kontrollar av trafikken i Vindafjord. I samband med skulestart var etaten på post ved Ølen skule tidleg på dagen. Litt seinare var UP i aksjon på E134 i Vats. Her var det promillen som blei kontrollerte. 51 sjåførar måtte gjennom testen. Resultatet var ingen reaksjonar, melder Sør-Vest politidistrikt.