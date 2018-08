Bilete 2 av 4 - Like over fjøsen ser ein det eine området der vedhogsten er utført av kolossale steinar.

Bilete 1 av 4 - Nils Kvamen og resten av bebuarane på Klungland er uroa for at steinar i denne storleiken skal hamne nede på eigedommane deira. FOTO: ØYSTEIN SILDE FRØNSDAL

Kvesta skogen ovenfor husa

Digre steinar har rasert skogen like over husa deira. Bebuarane er engstelege over aktiviteten i fjellet.