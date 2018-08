Mann slo til ambulanse-arbeidar

22. august 2018 kl. 15:29





Ved 13-tida onsdag rykte politiet ut til Ølen bussterminal. Der hadde ein mann slått til ein ambulansearbeidar som var på staden i samband med eit helseoppdrag.

Lensmann Ingvar Gjærde ved Etne og Vindafjord lensmannskontor opplyste til Grannar ved 14-tida tidlegare at gjerningsmannen skal vere ein kjenning av politiet, men at ein då ikkje visste noko meir om bakgrunnen for hendinga.