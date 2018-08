Meldte mannen sin sakna

22. august 2018 kl. 15:26





Onsdag føremiddag sette politiet i gang ein leiteaksjon etter at ei utanlandsk kvinne tok kontakt fordi ho var uroa for mannen sin. Han hadde teke seg ut på fjorden i ein 14 fot stor båt utan motor. Politiet fekk meldinga klokka 10.40. Då var det dårleg sikt, striregn og stiv kuling i området. Under aksjonen fekk politiet melding frå nokon som hadde sett ein mann ta seg i land ved Ytre Tungesvik, og klokka 11.45 kunne politiet sin patrulje konstatere at det var den sakna mannen, og at han var i fin form.