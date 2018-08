Bilete 2 av 4 - Det er lov til å byrje å køyre MX når ein er 5 år gamal. Her er ein av dei yngste, Sigve Leifsen (7) som køyrer i ei tilrettelagt løype for dei yngste.

Bilete 3 av 4 - Theodor Reimers (11) i farta. Han synest det aller kjekkaste med MX er å køyre over hopp.

Bilete 4 av 4 - Jaktar på unge til fartsfull og krevjande sport. Leiar i MX-gruppa til NMK Vikedal fortel at dei har lyst til å rekruttere fleire, og vil at lokale interesserte skal vite at dei alltid er velkomne til Vikedal.