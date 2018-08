Bilete 1 av 4 - Administrerande direktør i Westcon Yards, Øystein Matre, gav klar melding til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om at Stortinget ikkje forstår den maritime verkstadsindustrien sitt varierande behov for tilsette, og med det reglar som legg til rette for det. Foto: Jon Edvardsen