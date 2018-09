Bilete 1 av 3 - 2. klassingane ved Vikedal skule har vore med i kampanjen «Beintøff» i heile september, og har blitt meir bevisste på både miljøet og at det er godt å bruka beina i staden for å bli køyrt. Elevane f.v: Siri Espevoll Leifsen, Isak Staurland Kvamme, Lasse Bjørnsen Andreassen, William Emil Holthe, Sigve Reimers Holten Leifsen, Viljar Matre, Ole Andreas Holten Leifsen, Ida Maria Ørnes. Foto: Grethe Hopland Ravn

Bilete 2 av 3 - Det er mykje betre for miljøet om elevane tar skulebussen til skulen i staden for at alle skal bli køyrte.