Bilete 3 av 3 - Show it er eit familiearrangement som går av stabelen seks gonger i året.

Bilete 2 av 3 - Her er frå kjellaren i Kyrkjetunet, der det blir arrangert språkkafé. Foto: Privat

Bilete 1 av 3 - Ove Eidsheim og Gunhild Marie Osaland er glade for at Kyrkjetunet er i så god bruk som det er. Foto: Grethe Hopland Ravn

Låg terskel og brei aktivitet

Kyrkjetunet er eit samlande hus med mange forskjellige aktivitetar for både unge og gamle på tvers av både kulturelle grenser, religiøse grenser og landegrenser. Målet er at her skal alle kjenna seg velkomne