Landslaget for Lokalaviser er godt tilfreds med utviklinga for sine medlemmar. Illustrasjonsfoto

— Lokalavisene står sterkt

25. september 2018 kl. 11:42 av av Arne Frøkedal





Det er Landslaget for lokalaviser (LLA) som melder dette på dagen då opplagstala for første halvår 2018 blir lagt fram. Det er første gong slike tal blir lagt fram for halvåret og dei kan ikkje samanliknast med tidlegare tal då det er opna for ein ny offisiell teljemåte som tar omsyn til den digitale utviklinga i media.

LLA er organisasjonen for over 100 av lokalavisene i Noreg og desse fådagarsavisene har nå eit netto opplag på dryge 331.000 eksemplar. Over tre fjerdedelar av opplaget er digital-abonnement, der lesarane får tilgang til alt innhaldet både på nett og papir.

Samtidig som også LLA sine aviser blir lese meir og meir på digitale plattformer, står papirutgåvene seg fortsatt godt. Lesarane og annonsørane ønskjer å få lokalt innhald både på nett og papir, skriv organisasjonen i pressemelding.

Ifølgje tal som Sigurd Høst ved Høgskulen i Volda nylig la fram, er det 40 fleire fådagarsaviser på papir i dag enn for 30 år sidan. Styreleiar Thomas Bruvik i LLA meiner relevant og truverdig innhald i lokalsamfunnet er det viktigaste lokalavisene kan tilby.

— Godt journalistisk innhald og produktutvikling gjer lokalavisene til attraktive mediekanalar både for lesarane og annonsørane, seier Bruvik.

Nyt metode og regelverk

Opplagstala som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) la fram tysdag er basert på nytt regelverk. Dei digitale lesartala har ny rapporteringsmetode, mens lesartal for papiraviser blir målt på same måte som tidlegare. Dette gjer at papirlesartala er samanliknbare med tidlegare tal, medan opplagstala og dei digitale lesartala ikkje kan samanliknast med tidlegare tal.

Opplagstal for aviser i Rogaland og Hordaland

tilslutta MBL og LLA for perioden 1. januar til 30. juni 208