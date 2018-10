30 deltok i leiteaksjon

27. oktober 2018 kl. 10:10





Hovudredningssentralen på Sola sette i gong ein leiteaksjon etter at politiet fekk melding om at det var observert det som kan ha vore ein naudrakett over Stordalsvatnet i Etne fredag kveld.

Politiet fekk melding klokka 22. Om lag 30 frivillige deltok i leiteaksjonen.

— Det vart leita med båt, folk til fots og med ATV-ar på og langs heile Stordalsvatnet, fortel operasjonsleiar Nikolai Austrheim ved Sør-Vest politidistrikt.

Då det ikkje var gjort funn klokka 04.10 laurdag morgon, vart søket avslutta.

—Det er ikkje kome meldingar om sakna personar eller andre meldingar som kan setjast i samanheng med raketten, seier han.