Aviser ramma av bilbrann

11. oktober 2018 kl. 08:56





Ein bilbrann i Bømlafjordtunnelen på E39 onsdag kveld, førte til at aviser frå Sunnhordland Trykkeri på Stord ikkje nådde fram til Bring tidsnok for ombering. Det betyr at abonnentar som får Grannar distribuert med Posten, ikkje får dagens avis før fredag.