Fleire utan vatn måndag

1. oktober 2018 kl. 10:29





Det har oppstått lekkasje på ei vassleidning i Sillafeltet i Etne. Dette fører til at nokre titals abonnentar i området Silla-Enge blir utan vatn i periodar mellom klokka 10 og 17 måndag.

— Me kan ikkje lova noko, men me håper å vere ferdige med arbeidet i god tid før klokka 17, seier Axel Krüger i Etne kommune til Grannar.

Dei som blir periodevis utan vatn er varsla via SMS.

Lekkasjen er påvist under asfalten i vegen Hagaleitet, kor det blir graving. Fire eigedomar mistar moglegheita for tilkomst med bil under arbeidet.

Årsaken til lekkasjen er førebels ikkje kjend, men Krüger fortel at dei første teikna til lekkasje kom på fredag då dei såg at dei miste meir vatn enn vanleg i leidningen, og at teikna forsterka seg gjennom helga.