Mest regn på Eikemo

23. oktober 2018 kl. 15:50





Tysdag føremiddag blei det målt 97,7 millimeter nedbør på Eikemo i Åkrafjorden i løpet av 24 timar. Yr.no sin statistikk over regnet siste døger viser at denne målestasjonen i Etne kommune var den som hadde mest regn i heile Hordaland. Øvstedal (91,8) og Røldalsfjellet (82,6) var dei to andre stasjonane til Meteorologisk institutt med mest nedbør. I Rogaland toppar Lysebotn nedbørsoversikta, med 85,4 millimeter, mens det fall 81,9 millimeter i Sauda på 24 timar. På Hundseid i Vikedal blei det målt 74 millimeter, medan det fall 57,8 millimeter i Vats.