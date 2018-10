Skatteoppgjeret for 4,8 millionar personar og 317.000 selskap er nå ferdig. Du kan fortsatt endra skattemeldingafor 2017 dersom du oppdagar feil. Skattelistene er tilgjengelege 7. november. Pressefoto

Snart klart for skattelister

Skatteoppgjeret for 4,8 millionar personar og 317.000 selskap er no ferdig. Du kan framleis endra skattemeldinga for 2017 dersom du oppdagar feil. Skattelistene er tilgjengelege 7. november.