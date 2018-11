Friluftsrådet på tilbodssida

Friluftsrådet Vest lagar sin eigen vri på «Black Friday»-opplegget. I staden for kjøpepress blir det gratis å ta seg ein tur for dei som parkerer på Opheim i Ølen. — Me vil gjerne feira allemannsretten og gleda av å vera ute på tur med å tilby gratis parkering heile helga. Det er meldt sol og fint turvêr, og måneskinn om kvelden. Lysløypa er tent til klokken 23 og varmestova i servicebygget er open like lenge, seier dagleg leiar i Friluftsrådet Vest, Oddvind Øvernes, og legg til at varmestova på Fjellstøl i Sandeid også er open.