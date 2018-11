Mista lappen i 30-sone

Ein sjåfør fekk førarkortet sitt beslaglagt då Utrykkingspolitiet hadde fartskontroll i 30-sonen i Skjoldavikvegen i Vindafjord torsdag ettermiddag. Grunnen til at han måtte vinke farvel til førarkortet var at han nådde grensa for talet på prikkar ein kan ha. Heile 12 førarar fekk forenkla førelegg i kontrollen. Høgaste fart vart målt til 46 kilometer i timen.