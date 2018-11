Styreleiar Arne Bergsvåg i Vindafjord Tomteselskap AS meiner Vindafjord kommune må utfordre Kommunaldepartementet på om det ikkje er positivt med eit offentleg-privat samarbeid om tomter i ein kommune, og som skjer utan at eigarane får profitt av det. Han er skuffa over at Fylkesmannen seier nei til kommunal garanti. Foto: Jon Edvardsen